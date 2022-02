A Rovereto in una navicella si va a lezione di spazio. Le guide? Sei scienziate virtuali

ROVERETO. È stato inaugurato il nuovo percorso espositivo permanente del planetario del Museo di scienze e archeologia di Rovereto.

L'allestimento, curato da Chiara Simoncelli e Martina de Maio della sezione di astronomia del museo, si articola in tre spazi, che trattano la storia dell'esplorazione spaziale, gli elementi del sistema solare e ciò che ne è al di fuori: stelle, nebulose, galassie.

Le tematiche principali - informa una nota - sono poi approfondite con focus sui viaggi interplanetari, sulle ricerche sulle stazioni spaziali, sulle più recenti scoperte nel campo dell'astrofisica.

Il percorso, il cui design è stato studiato dal museo con We-exhibit di Venezia, si apre con una copia fedele del telescopio di Hubble.

Si passa poi attraverso un ambiente tipico di una navicella spaziale per addentrarsi poi nello spazio, dove si incontrano tutti i pianeti del sistema solare con le loro caratteristiche, ricostruiti in scala a mano da un artigiano milanese.

Sei scienziate virtuali accompagnano i visitatori. "E' stato importante per noi aprire già ora questo percorso astronomico: inaugureremo presto anche una nuova spettacolare mostra, mentre in estate chiuderemo una parte del museo per cominciare i lavori del nuovo allestimento definitivo.

La struttura rimarrà comunque in visitabile e fruibile anche durante i riallestimenti", ha spiegato la direttrice, Alessandra Cattoi.

Nel primo week-end di apertura, il 12 e 13 febbraio il planetario è visitabile a prezzo ridotto.