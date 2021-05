Riva, danneggiamenti al battello e alla gelateria: denunciati 4 ragazzi

RIVA DEL GARDA. Sono quattro (tutti giovani e uno è minorenne) i denunciati dalla polizia dei i danneggiamenti contro il battello “Brennero” e contro gli arredi di una gelateria.

I fatti risalgono a martedì 11 maggio, quando i quattro giovani di cui uno minorenne, residenti tra Riva, Rovereto ed in Val di Ledro, dopo mezzanotte sarebbero saliti a bordo del battello “Brennero” e danneggiare i tavolini e le porte scorrevoli della motonave.

Scesi da battello si sarebbero quindi diretti verso una gelateria di piazza S. Rocco e qui ne avrebbero danneggiato alcuni tavolini in marmo.

Non contenti avrebbero cercato di rubare, non riuscendovi, una mountain bike lì parcheggiata.

I rumori provocati dai ragazzi richiamavano, però, l’attenzione di un uomo che affacciatosi vedeva i quattro, mentre tentavano di rubare proprio la sua bici, parcheggiata sotto l’abitazione. Immediatamente avvisava il 112 e, pochi istanti dopo, sul posto intervenivano la Volante del Commissariato e la Gazzella dei Carabinieri.

I ragazzi nel frattempo, visto l’arrivo degli Agenti, provavano a dileguarsi per il centro cercando di non essere rintracciati dalle pattuglie. La fuga che in parte riusciva, veniva bloccata dalle pattuglie che fermavano ed identificavano 2 dei quattro ragazzi mentre cercavano di scappare dal centro. Ai due, considerato che al momento del fermo non emergevano elementi che potessero essere ricondotti ai danneggiamenti fatti, veniva contestata, la sola violazione del “coprifuoco” in relazione alle norme anticovid.

La mattina di martedì 11, il gestore del battello e della gelateria, visti i danni subiti, si presentavano al Commissariato di polizia di Riva del Garda e denunciavano i danneggiamenti.

Gli investigatori del Commissariato, forti anche del lavoro di identificazione compiuto dalle pattuglie durante la notte e dalle testimonianze di alcuni cittadini, raccoglievano tutte le immagini provenienti da telecamere pubbliche e private al fine di ricostruire l’accaduto e identificare senza ombra di dubbio i componenti della banda che aveva messo a soqquadro il centro cittadino.

Il minuzioso lavoro di raccolta dei video rielaborato con perizia dalla Polizia Scientifica permetteva poi agli investigatori di individuare i quattro sui luoghi oggetto dei danneggiamenti e del tentato furto e quindi segnalarli all’Autorità Giudiziaria per i reati compiuti.