La comunità di Riva in lutto: all’ospedale di Brescia è spirato l’ingegnere Paolo Ferrari

RIVA. L’Alto Garda si è risvegliato con la tristezza nel cuore per la tragica notizia giunta in Trentino dall’ospedale di Brescia, dove la notte fra sabato 7 e domenica 8 agosto è morto, all’età di 82 anni, Paolo Ferrari, ingegnere molto conosciuto in tutta la comunità altogardesana.

Il rivano è deceduto per le conseguenze dell’incidente di domenica scorso, avvenuto a Tremosine, mentre stava viaggiando in auto con il fratello Marcello. L’uscita di strada da soli e le ferite che non sembravano gravi, poi l’aggravarsi delle condizioni di Paolo fino al tragico epilogo.