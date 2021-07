Concorso lirico Zandonai, 150 giovani da 26 Paesi a Riva del Garda

RIVA DEL GARDA. Yuriii, 19 anni, baritono, viene dall’ Ucraina. Xueheng,20 anni, mezzosoprano, viene invece dalla Cina. Sono i più giovani partecipanti iscritti alla 27°edizione del Concorso internazionale per giovani cantanti lirici Riccardo Zandonai, in programma da oggi,17 luglio, fino al 24 luglio a Riva del Garda, in Trentino.

La manifestazione, a porte chiuse a causa dell’emergenza COVID-19, è organizzata da musicaRivafestival, diretto dalla cantante lirica trentina Mietta Sighele.

Questi giovani talenti rappresentano una parte di quel mondo artistico che, da anni, raggiunge le sponde del maggiore lago italiano, il Benaco, per celebrare il Belcanto italiano, in una competizione che è molto più di un podio, è il prestigio della partecipazione.

Così, negli anni della pandemia, delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria mondiale, i 150 iscritti al Concorso sono un successo che resterà nella storia di questo grande evento italiano dedicato al canto lirico.

I giovani in gara provengono infatti da 26 Paesi: Cina, America, Messico, Kazakistan, Colombia, Islanda, Israele oltre che da tutta Europa. Sono in gara nelle aule e nell’auditorium del conservatorio Bonporti di Riva del Garda, ma anche nelle aule delle medie.

Rigido il protocollo che si deve osservare affinché ogni fase della competizione avvenga in totale sicurezza. Così non vi saranno, a differenza delle passate edizioni, i tradizionali momenti goliardici, conviviali, che vedevano protagonisti i partecipanti fuori dalle aule per ascoltare, carpire le note dei colleghi in gara, fremere nell’attesa della pubblicazione dei risultati delle prove, che verranno invece inviati via mail.

Al Concorso partecipano i giovani cantanti lirici di ogni nazione nati dopo il 1°gennaio 1984, limite massimo i 36 anni di età. I vincitori del Primo Premio delle passate edizioni potranno concorrere solo alla sezione “Premio Riccardo Zandonai”. Durante le selezioni non è ammessa la presenza di pubblico, a causa dell’emergenza COVID-19.

I concorrenti dovranno presentare 4 brani tratti dal repertorio operistico, in lingua originale.

Tre le fasi del Concorso: prima prova-eliminatoria, seconda prova-semifinale, terza prova-eliminatoria.

Cinque i membri della giuria: Mietta Sighele, cantante lirica trentina, Direttore artistico del Concorso Zandonai e del musicaRivafestival; Enrico Stinchelli, Direttore artistico del teatro Verdi di Pisa, regista ed autore de La Barcaccia di Rai Radio 3; Christian Frattima, Direttore d’orchestra, Direttore Artistico di Coin du Roi, Direttore artistico Riga Festival; Lucas Christ, assistente della Direzione musicale del Teatro la Fenice di Venezia, Michela Sburlati, insegnante del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e soprano.

La premiazione avverrà durante il concerto conclusivo dell’intera manifestazione, prevista la sera del 24 luglio 2021, in occasione dell’inaugurazione del musicaRivafestival, il quale proseguirà poi fino al 2 agosto.

Un doppio spettacolo per Riva che vedrà protagonisti, accanto ai giovani cantanti, maestri quali Nicola Piovani e I solisti della Scala che, con i loro spettacoli rappresenteranno il clou del musicaRivafestival.

Nella passata edizione, vincitori del premio ex aequo 2019: Lauren Michelle, soprano, Usa; Youngjyn Park, baritono, Corea.

Vincitori premio Zandonai ex aequo 2019: Claudio Sasso, soprano, Italia; Davide Piva, baritono, Italia.