«Ritorno all’energia nucleare? Può funzionare ma solo nel breve termine»

TRENTO. «Per diversificare le nostre fonti energetiche e ridurre l’impatto dei gas-serra, il ritorno all’energia nucleare può funzionare nel breve termine, ma non nel lungo termine, soprattutto a causa del problema irrisolto dello smaltimento delle scorie. Occorre puntare sul reattore a fusione di nuova generazione, ma la ricerca è ancora nelle prime fasi sperimentali». Così il professor Francesco Pederiva, docente ordinario di Fisica nucleare e subnucleare all’Università di Trento, ha espresso cautela in merito al ritorno alla produzione di energia nucleare, per lo meno stanti le attuali tecnologie concretamente a disposizione.

Il professor Pederiva dirige il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), fondato dall’Università di Trento e da Fbk, con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La ripresa di un programma nucleare civile è vista da alcuni osservatori come un’opportunità per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico a disposizione dell’Italia, riducendo la dipendenza da esportatori stranieri di carburanti fossili (in primis il gas russo). Contemporaneamente il nucleare contribuirebbe a ridurre l’emissione di gas-serra, producendo ingenti quantità di energia senza gravare sostanzialmente sull’inquinamento atmosferico del pianeta.

Proprio ieri il premier Draghi ha aperto al nucleare di quarta generazione, basato sulla fusione nucleare, che potrebbe non produrre scorie: in un intervento alla Camera, Draghi ha indicato il 2028 l'anno entro il quale sarà realizzato il primo prototipo di reattore europeo a fusione. Il professor Pederiva ha sottolineato l’importanza di andare avanti con la ricerca: «Bisogna puntare sulle nuove tecnologie, come la fusione nucleare, che però è ancora in una fase del tutto sperimentale. Inoltre, la fisica nucleare non è solo centrali e bombe. A Trento lavoriamo sulle applicazioni del nucleare nella medicina, come dimostra la protonterapia».



Professor Pederiva, il dibattito sul ritorno al nucleare sembra essere portato avanti soprattutto dai politici, mentre gli scienziati rimangono defilati. Ha la stessa impressione?



Ho la stessa impressione ed è giusto che sia un dibattito di politici. Quando tutto si riduce ad una presa di posizione pro o contro, non è un dibattito scientifico, ma politico. Gli scienziati devono spiegare quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una determinata scelta e la politica deve prendere le sue decisioni.



Nel 1987 e nel 2011, gli italiani bocciarono l’energia nucleare in due referendum celebrati a ridosso dei disastri di Chernobyl e Fukushima. Ci fu un dibattito autentico sul nucleare o dominò un approccio emotivo ed ideologico?



I referendum furono in effetti celebrati in quell’onda emotiva. Sono temi complessi e non c’è mai stato spazio per un dibattito tranquillo. La cittadinanza e la politica scelsero in quelle due occasioni di affidarsi allo strumento del referendum. È giusto che le politica faccia le sue scelte, tenendo conto dei suggerimenti della scienza, ma anche svolgendo il suo compito in autonomia. Non sono un sostenitore della tecnocrazia.



Cosa è cambiato nell’industria nucleare negli ultimi decenni?



Sono stati fatti grandi progressi, si è ridotto grandemente il rischio di gravi incidenti, anche nelle centrali un po' più vecchiotte. Ma il punto non è tanto quello della sicurezza delle centrali, il punto è ancora il problema non risolto delle scorie nucleari: in Italia non siamo assolutamente attrezzati per il trattamento delle scorie.



L’annoso tema del “deposito nazionale” delle scorie, di cui si parla da decenni. Quali sono le difficoltà tecnologiche che rendono lo stoccaggio così complesso?



Non c'è un posto dove stoccare il materiale radioattivo di scarto, non solo delle eventuali centrali, ma persino gli scarti ospedalieri e i materiali esausti prodotti dalla ricerca. Teniamo presente che stoccare il materiale radioattivo non è semplice, le scorie hanno tempi di abbattimento di decine di migliaia di anni. Inoltre, per la loro radioattività finiscono per deteriorare i materiali che li contengono.



C’è poi un tema di percezione da parte della cittadinanza, che non vuole questo tipo di strutture vicino a casa. Siamo tutti presi dalla sindrome “Nimby”, “not in my backyard”, “non nel mio cortile”?



Se si domanda alle persone se preferirebbero avere vicino a casa una centrale nucleare o un impianto chimico, la risposta sarebbe scontata anche se probabilmente sono gli impianti chimici quelli che hanno maggiori profili di rischio.



Il nucleare è una soluzione valida per ridurre la produzione di gas-serra, facilitando il processo di decarbonizzazione?



La produzione di energia da nucleare potrebbe essere una valida alternativa alle fonti fossili, ma nell’ottica del breve termine, non del lungo termine, proprio per la questione ancora aperta delle scorie. A meno che non si arrivi a nuove tecnologie che non prevedono la produzione di scorie.



Si riferisce alla fusione nucleare, sperimentata con successo dall’Università di Oxford?



In Inghilterra i ricercatori sono riusciti a dimostrare che produrre energia dalla fusione nucleare è possibile. Ma occorre sottolineare che si tratta davvero di un piccolo esperimento ben lontano da poter essere applicato alla produzione industriale.



Di cosa si occupa l’istituto che dirige, il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications?



La fisica nucleare non è solo centrali e bombe e a Trento c'è una lunga tradizione di ricerca nella fisica delle particelle. Siamo riusciti a fare grandi passi avanti sul fronte della protonterapia e delle applicazioni in campo medico della fisica nucleare. Attualmente stiamo portando avanti degli studi sul subnucleare, sui raggi cosmici, sugli sciami di particelle, sulla rilevazione delle onde gravitazionali, che per lungo tempo sono state un grande mistero ora piano piano svelato.



Il no alle centrali ha rallentato o compromesso la capacità di fare ricerca sull’atomo in Italia?



Il no al nucleare ha inciso sulla capacità di fare ingegneria nucleare, ma non sulla nostra capacità di fare ricerca. In Italia la ricerca sul nucleare è sempre stata forte e all’avanguardia.