Rezza: "L'esito dello studio sui 5 Comuni trentini ci dà fiducia nel vaccino"

TRENTO. Lo studio epidemiologico condotto sui 5 comuni trentini più colpiti dall'infezione nella prima ondata, Canazei, Campitello, Vermiglio, Borgo Chiese e Pieve di Bono-Prezzo, ha dimostrato una persistenza degli anticorpi nel tempo che dà speranze sull'efficacia a lungo termine anche del vaccino. Lo ha affermato il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, intervenendo oggi - 16 novembre - ad una conferenza stampa online alla presenza anche dei vertici dell'Azienda sanitaria e del governatore Maurizio Fugatti.

"Un'indagine molto importante", ha detto Rezza. "L'adesione è stata altissima, di 6-7 mila persone, la quasi totalità della popolazione, con infezione ai livelli del 20%. Uno studio che ha anche aumentato le conoscenze scientifiche. Si è definito il tasso di letalità vero, che è del 2%. Importantissimo il dato sulla persistenza degli anticorpi. Mentre alcuni anticorpi sembravano perdersi dopo 4 mesi, si è verificato che altri restavano presenti".

"Alcuni di questi anticorpi sono quelli indotti dal vaccino e quindi è probabile che le persone interessate restino protette. Nel mondo sono stati segnalati gravi casi di reinfezione: questo rischio non possiamo escluderlo, quindi è bene continuare a usare precauzione. L'efficacia al 90% del vaccino di Pfizer induce ad avere buone speranze. All'inizio si vaccineranno le persone più esposte e fragili, poi sempre più categorie di persone".

Rezza si è fatto da solo la domanda centrale: chi ha questi anticorpi dopo un certo numero di mesi è protetto? "Ci auguriamo che sia così", si è risposto. "Quanto emerso ci dà un segnale di speranza, ma non abbiamo una completa certezza che la persona non si possa reinfettare".

La polemica sui conteggi dei casi positivi emersi da tampone antigenico.

"I test antigenici sono stati introdotti perché servono a scaricare del lavoro i laboratori. In alcune circostanze può necessitare la conferma del molecolare. L'antigenico è meno sensibile e può dare falsi negativi. Si sta discutendo di come adeguare i flussi informativi sui test al sempre più frequente ricorso agli antigenici. Si troverà un modo per conteggiare entrambi, ma stando attenti a non falsare i dati". Così Rezza sulla questione della coesistenza dei due tipi di tamponi e sul loro conteggio limitato ai molecolari, quindi parziale, che ha registrato critiche da diverse parti e dal sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, ha aggiunto: "I due test non possono essere sommati, perché c'è una parte che viene confermata e che dovrei scorporare il giorno dopo. Quando il ministero ci dirà qual è il criterio ideale per fornire questi dati, assieme alle altre ragioni, ci atterremo alle indicazioni".

"Ma avere un numero elevato di casi, inoltre, vuol dire anche avere una capacità di trovarli, quei casi", ha aggiunto.

Il presidente Maurizio Fugatti è intervenuto per sottolineare che "il Trentino è giallo in base all'algoritmo, non perché non abbiamo fornito i dati".

Il dottor Rezza ha confermato che il colore dipende da indicatori oggettivi: "Chi è rimasto in giallo ha avuto una buona resilienza. Come Lazio, Veneto e il Trentino stesso. In queste zone non significa che le misure non debbano essere prese, ma significa che la risposta del sitema è stata buona. Naturalmente è un processo dinamico: si cerca di renderlo il più trasparente e automatico possibile, in modo che non ci siano margini interpretativi".