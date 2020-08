Rave party a Folgaria, altri sei giovani denunciati

TRENTO. Proseguono le indagini del Commissariato di polizia di Rovereto nei confronti dei partecipanti al «rave party» di domenica scorsa sopra Folgaria. Altri sei giovani sono stati individuati e denunciati per invasione di terreni.

Ieri pomeriggio inoltre sono stati eseguiti da parte della polizia controlli nelle vie e nelle piazze del centro storico di Trento. Sono state identificate 50 persone, in gran parte stranieri, molte delle quali già note per precedenti di polizia.

Fra queste sono stati denunciati due tunisini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri due giovani tunisini, sprovvisti di documenti identificativi e comprovanti la regolarità della loro presenza in Italia, sono stati identificati e denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Nei loro confronti il questore ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale. Il questore ha inoltre imposto la misura della sorveglianza speciale nei confronti di un trentenne marocchino perché pericoloso per la sicurezza pubblica.