Prenotazione di visite ed esami, riattivati sei sportelli Cup in Trentino

TRENTO. Il servizio era stato sospeso a causa della pandemia. Ora sei sportelli Cup dell’Azienda sanitaria sono stati riattivati sul territorio provinciale per facilitare la prenotazione di visite, prestazioni specialistiche ed esami di diagnostica. Per il momento – ricorda una nota della Provincia – sono state riaperte alcune postazioni in determinate fasce orarie. L’iniziativa è stata realizzata da Apss e Gpi, “senza alcun aumento dei costi”.

"Gli sportelli - osserva l'assessora alla salute Stefania Segnana - garantiranno la possibilità di prenotare gli appuntamenti e fornire informazioni utili agli utenti che preferiscono compiere queste operazioni di persona".

Due sportelli dedicati Cup si trovano presso l'ospedale di Borgo Valsugana e al poliambulatorio di Pergine e sono aperti dalle 10 alle 12; quattro punti multifunzione (non solo Cup) si trovano invece all'ospedale di Cavalese (dalle 11 alle 14), al poliambulatorio di Predazzo (dalle 10 alle 12), all'ospedale di Tione (dalle 11 alle 14) e al centro sanitario San Giovanni di Mezzolombardo (dalle 11 alle 13).