Precipita per 200 metri, alpinista morto sullo Sciliar

FIE' ALLO SCILIAR. Tragedia in montagna oggi, 12 settembre, poco dopo le 11, sullo Sciliar. Un alpinista è precipitato per circa 200 metri mentre arrampicava sulla via "Burgstallkante" sulla Cima Castello.

Sul posto sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, il Soccorso alpino e i carabinieri. Purtroppo per l'alpinista non c'era più nulla da fare. Non è ancora nota l'identità della vittima.