Piogge e allagamenti in Trentino, una ventina di interventi dei vigili del fuoco nella notte

TRENTO. Ancora allagamenti e alberi caduti in Trentino a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la provincia. La notte scorsa sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo, nella Piana Rotaliana e nel Trentino meridionale.

Anche nella giornata di oggi le previsioni di Meteotrentino indicano “rovesci e temporali, specie nelle ore pomeridiane e serali”.

Situazione in miglioramento da domani, quando tornerà una certa stabilità. E’ previsto “in buona parte soleggiato pur con possibilità di qualche rovescio pomeridiano in montagna”. “Giovedì molto soleggiato e stabile. Venerdì e sabato soleggiati, specie al mattino, con cumuli sui rilievi al pomeriggio quando non si esclude qualche rovescio o temporale”.