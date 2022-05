Piné, auto finisce nella scarpata dopo lo scontro: tre giovani feriti

BASELGA DI PINE’. Tre giovani sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente d'auto che si è verificato verso le 17.35 sulla sp 66 a Baselga di Pinè, dopo l'hotel Scoiattolo, nei pressi delle ex colonie. I tre giovani, a bordo di una Volkswagen Polo, si sono scontrati con un'auto, una Citroen con a bordo una famiglia di quattro persone, che stava svoltando verso sinistra.

Nell'impatto l'auto con a bordo i tre giovani è finita in una scarpata lato strada profonda circa una decina di metri. Gli occupanti della Citroen, a quanto si apprende, sono rimasti feriti in modo lieve mentre è andata peggio ai tre giovani, uno dei quali, il guidatore dell'auto, è stato trasportato con l'elicottero di Trentino Emergenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa al traffico, deviato sulla sp 82, per consentire i rilievi della Polizia locale di Piné, sul posto con i vigili del fuoco volontari ed il personale sanitario del 118.