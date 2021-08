Piano per vaccinare i senza tetto entro metà settembre

TRENTO. Un piano di azioni per garantire l'accesso ai servizi e potenziare la copertura vaccinale a tutela delle persone senza tetto. Lo hanno messo a punto Provincia, Comuni e enti del terzo settore dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dai gestori dei servizi per i senza dimora (nella foto, il Punto d’Incontro che ha distribuito all’aperto sacchetti per il pranzo) .

E' stato deciso che gli enti gestori dei dormitori e dei servizi di accoglienza diurna affiancheranno gli utenti beneficiari nella compilazione della richiesta di vaccinazione.

L'Azienda sanitaria, in collaborazione con il GrIS, Gruppo immigrazione e salute della Società italiana di medicina delle migrazioni, programmeranno le sedute vaccinali periodiche, secondo modalità adatte alla condizione dei beneficiari. Tali interventi saranno affiancati da una costante azione di informazione e sensibilizzazione a cura di tutti i soggetti coinvolti.

Lo comunica il Dipartimento salute e politiche sociali, che fornisce alcune specificazioni applicative alla circolare del 5 agosto con cui la Provincia ha recepito le linee guida ministeriali in tema di accoglienza a bassa soglia e obbligo del Green pass per entrare.

La nota del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali ad integrazione della circolare fa seguito all’incontro, avvenuto alla presenza dei referenti di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari, con i rappresentanti degli enti gestori dei servizi diurni e notturni dell’associazione GrIS.

La specificazione riguarda sia i centri di accoglienza diurni che notturni.

In particolare l’accordo prevede che nella fase di prima applicazione, i requisiti richiesti per l’accesso ai servizi indicati nella circolare del 5 agosto si intendono temporaneamente assolti attraverso l’adesione del Piano di promozione della vaccinazione.

A tutti gli utenti dei servizi diurni e notturni sarà proposta la compilazione del modulo di richiesta della prenotazione della vaccinazione, entro una settimana; quindi si programmerà la vaccinazione e ci sarà un'assistenza per ottenere il Green Pass.

La conclusione del “Piano di promozione della vaccinazione a favore di persone senza dimora” è fissata per la metà di settembre.

A conclusione del Piano – precisa la Provincia – l’accesso ai servizi avviene senza limitazione nei casi di avvenuta vaccinazione, oppure secondo le modalità attuative indicate nella circolare del 5 agosto nei casi di non vaccinazione.