Tentato omicidio di Pergine, svolta nelle indagini: coinvolto anche il marito della donna

TRENTO. Le indagini sul tentato omicidio di un 49enne in Trentino hanno subito una rapida evoluzione: il marito della 32enne arrestata sarebbe coinvolto nei fatti. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri è infatti emerso che è stato lui e non la moglie ad investire l'uomo dopo che era stato ferito a coltellate dalla moglie.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Pergine, accoltella e investe l’uomo che la perseguita: ecco dove è successo Una donna di 33 anni di origini cubane ma residente a Pergine Valsugana, in Trentino, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Borgo Valsugana perché avrebbe prima accoltellato e poi investito con l'auto un 49enne senza fissa dimora che conosceva da tempo.

Il marito, 57 anni di Pergine, inizialmente reticente, ha confessato le sue rsponsabilità davanti ai carabinieri che gli hanno evidenziato alcune incongruenze nel suo racconto. Inoltre, è stato proprio lui e non la moglie a chiamare i soccorsi. E' quindi caduta l'accusa di omissione di soccorso nei confronti della donna e ora dovrà risponderne il marito denunciato anche per favoreggiamento e lesioni personali stradali. L'auto e il coltello utilizzato con una lama da 20 cm sono stati sequestrati e sottoposti ai rilievi scientifici da parte di carabinieri.