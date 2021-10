Specchi per la sicurezza stradale, anche a Zivignago di Pergine c’è un problema

PERGINE. I problemi legati alla sicurezza stradale sono tra i più comuni, soprattutto per i residenti delle zone di grande traffico e dove magari le arterie stradali sono grandi e veloci.

E così, dopo il problema di Romagnano dove un gruppo di residenti di via Alle Sette Fontane aveva scritto al Comune di Trento ricevendo risposta negativa, ecco che il problema si ripropone anche a Pergine.

Ci scrive Mark: «Come a Romagnano, anche a Pergine vorrei denunciare la stessa situazione in località frazione Zivignago. Ci sono una serie di uscite sulla provinciale cieche e il Comune si rifiuta di mettere specchi».

Con un'amara considerazione finale: «In più zero controlli per la velocità», controlli che permetterebbero di abbassare la velocità media delle auto che percorrono la strada provinciale 8 che taglia di fatto in due Zivignago.

Ricordiamo qual era stata la risposta da parte del Comune di Trento alla richiesta dei residenti di una via privata di poter installare uno specchio. «Si tratta di un'uscita privata pertanto spetta ai proprietari provvedere a realizzare le opere per la messa in sicurezza dell'uscita stessa e migliorarne la visibilità. Il Comune può, previa richiesta, rilasciare l'autorizzazione per installare lo specchio fermo restando che acquisto, installazione e manutenzione nel tempo sono poi a carico del richiedente».

Insomma, se la via è privata son i residenti a dover mettere mano al portafoglio.

