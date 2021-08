Nogarè, moto vola nella scarpata: muoiono padre e figlia tredicenne

PERGINE. Sono due le vittime di un terribile incidente motociclistico accaduto stasera, poco dopo le 20, a Nogaré, sulla strada che conduce da Madrano verso l'altopiano di Piné. Si tratta di un uomo di cinquant'anni della zona, Sandro Prada, e della figlia tredicenne che era con lui, Elisa. L'uomo, con la figlia seduta dietro, stava guidando una moto di grossa cilindrata.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il recupero della moto sul luogo dell’incidente a Nogarè Vigili del fuoco e forze dell’ordine ancora al lavoro a Nogarè, sulla strada teatro di uno spaventoso incidente in moto in cui hanno perso la vita padre e figlia.

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica: la motocicletta sarebbe uscita di strada da sola finendo in una scarpata. Anche le cause sono tutte da chiarire: potrebbe essersi trattato di un malore, di un guasto o dell’eccessiva velocità del veicolo. Il bilancio è sconvolgente: due vite spezzate.

Nessuno pare abbia assistito allo spaventoso incidente.

I rilievi sono ancora in corso. Sul posto non ci sarebbero segni di frenata.





















































Tragedia a Nogarè, padre e figlia tredicenne muoiono schiantandosi in moto: le foto Terribile incidente motociclistico a Nogarè, sulla strada che conduce da Madrano verso l'altopiano di Piné. Le vittima sono Sandro Prada, 50 anni, e sua figlia Elisa, di soli 13 anni. Ecco le foto delle forze dell'ordine sul posto della tragedia (foto Luca Marognoli)

E' stata la moglie del centauro a localizzare la zona in cui il marito e la figlia si erano schiantati. Non avendo notizie di loro da ore, si è messa a cercarli chiedendo poi aiuto. Fino alla tragica scoperta.