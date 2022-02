Il buonsenso dei vicini e quella via privata riasfaltata: il buon esempio di Pergine

PERGINE VALSUGANA. Qual è la differenza tra una via privata in condizioni pietose e una invece con la strada asfaltata e in condizioni quasi perfette? Il buonsenso dei vicini, verrebbe da dire.

Ne è convinto un residente di via Bassano a Pergine Valsugana, che ha mandato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it dopo avere letto l’incredibile situazione di via Edmondo de Amicis, in pieno centro a Trento, dove la strada è senza asfalto ormai da ottant’anni perché non si trova l’accordo tra i residenti della vicina via dei Ferrovieri, proprietari del tratto stradale di via de Amicis.

Ecco cosa scrive il residente perginese per raccontare come si siano superati i problemi su via Bassano a Pergine.

«Buongiorno, vi scrivo a proposito dell’articolo che è stato pubblicato su “Dillo al Trentino” in merito alla situazione di degrado di via Edmondo de Amicis a Trento per segnalare - invece - una situazione simile brillantemente risolta.

Direi un esempio da seguire.

A Pergine c'è un tratto di via privata (quella di via Bassano, in zona Sacchi a Pergine sud) in cui c'era bisogno di rifare la pavimentazione rovinata da qualche anno e piena di buche che qualcuno - ogni tanto - riempiva di terra o sabbia.

Come residenti ci siamo parlati, poi tre quattro pensionati si sono presi l'impegno di contattare tutti i residenti (circa 40 case), un paio di persone hanno recuperato dei preventivi e fatto le domande che si dovevano fare, sono stati raccolti i soldi e nel giro di un anno il problema è stato risolto.

Ogni volta che passo penso a come sia stato ben risolto il problema con soddisfazione di tutti e, da non dimenticare, con un ritrovato senso di comunità tra persone che prima nemmeno si conoscevano o salutavano», conclude il residente.

