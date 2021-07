Addio a Mattia Merzi: “In cielo brilla una nuova stella”

PERGINE. “Da oggi purtroppo in cielo brillerà una nuova stella ....il nostro piccolo grande guerriero Mattia è andato in cielo dove potrà giocare e saltare con tutti gli altri angioletti dove ci proteggerà tutti, ti amo mia palla al piede”. Con queste parole, piene di cuoricini, la mamma Barbara Sartori dà l’addio, su Facebook, al suo piccolo Mattia, scomparso a 7 anni per una malattia rara combattuta con coraggio – a casa e negli ospedali di Padova, Trento e Rovereto – e con il sostegno pieno di amore della famiglia (con i genitori il fratello Alessandro) e di tanti amici, che avevano anche lanciato una raccolta di fondi.

Per lui la mamma e il papà Dimitri Merzi, di Pergine, hanno lasciato il lavoro: un impegno grande e senza soste ripagato dai sorrisi del loro piccolo. Tantissimi i post di cordoglio e solidarietà alla famiglia su Facebook. Ora che Mattia è diventato una stella, in tanti guardano verso il cielo per salutarlo. E sanno che lo troveranno sempre lì, brillante.