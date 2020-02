Per chi cambia sesso diritto a scegliersi il nome che vuole

TRENTO. «Era importante porre fine a tesi isolate che pretendevano di applicare automatismi e ora la Cassazione ha fatto chiarezza. Ma la piena dignità delle persone trans è ancora un traguardo lontano». Così l'avvocato Alexander Schuster, il legale di Alexandra per la quale la Cassazione ha riconosciuto il diritto di scegliersi un nuovo nome, senza accontentarsi del cambio di desinenza dal maschile al femminile. Alessandro, residente in Sardegna, che non voleva 'ribattezzarsi' Alessandra, come deciso dalla Corte di Appello di Torino, aveva scelto il nome di Alexandra.

«La cliente è raggiante - afferma l'avvocato Schuster - e ha ricevuto tantissimi messaggi quando ieri è trapelata la notizia della decisione. Sarà Cagliari, quale comune di nascita di Alexandra, a dover recepire la sentenza, anche se questa risiede da anni in Piemonte».