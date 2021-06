Paura per un’auto divorata dalle fiamme sull’A22, salvi gli occupanti e le bici

EGNA. Auto distrutta dalle fiamme sull’A22 oggi intorno alle 17.20, all'altezza del ponte sull'Adige di Vadena, sulla carreggiata nord. Il rogo si è sviluppato per cause da chiarire. Le persone a bordo del mezzo sono riuscite ad uscire da sole indenni e a salvare le biciclette che stavano trasportando.

Quando i vigili sono arrivati sul posto ​​l'auto era già in fiamme. Il rogo è stato estinto in breve tempo dai volontari di Egna e si è potuto evitare l’intervento dei vigili del fuoco professionisti di Bolzano, anch'essi allertati. In azione anche la polizia stradale e il servizio di manutenzione autostradale