Paura nella notte a Magré: appartamento distrutto dalle fiamme, sei persone evacuate

MAGRE’. Sei persone sono state evacuate nella notte a Magré dove un appartamento e il tetto di una casa sono stati distrutti dal fuoco. All'arrivo delle squadre di intervento le fiamme uscivano già dall'edificio. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco è servito a circoscrivere le fiamme e i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero; fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell’incendio.

La causa dell'innesco al momento non è ancora nota: il Corpo Permanente di Bolzano sta svolgendo le indagini in merito. In azione i vigili volontari di Magré con i colleghi di Cortaccia, Egna, Cortina all'Adige, Termeno, Laghetti, l’Unione Distrettuale Bassa Atesina, la Croce Bianca e i Carabinieri. Foto: VVF Magrè