Pandemia, in Trentino famiglie più fragili e più violenza sulle donne

TRENTO. Durante la pandemia si è verificato in Trentino un calo della fecondità delle donne, con una procrastinazione notevole nel concepimento del primo figlio, maggiori difficoltà interne ai nuclei familiari e nella conciliazione famiglia-lavoro. Inoltre, è stata rilevata la tendenza a un'instabilità coniugale, alla crescita di famiglie uni-personale con donne sole e di genitori soli con figli. È quanto emerge dal report sulla situazione delle pari opportunità in Trentino, presentato dall'autrice Anna Ress alla quarta commissione del Consiglio provinciale di Trento.

L'indagine si è concentrata sugli effetti della crisi economica nel 2018 e la crisi pandemica dopo il 2019, evidenziando un aumento sia della popolazione anziana e dell'invecchiamento in Trentino sia dei fenomeni migratori. Dalla ricerca è emerso che con la pandemia la violenza di genere è andata peggiorando anche a causa del confinamento domestico. Ora la situazione è aggravata dalla crisi economica.

Nell'ambito dell'istruzione le ragazze ottengono risultati migliori dei ragazzi, ma ciò non paga nel mercato del lavoro, mentre le scelte degli indirizzi di studio sono ancora fortemente legate al genere. Vi è inoltre un divario digitale di genere che limita l'accesso delle donne alle professioni migliori.

Nell'imprenditoria l'occupazione femminile è caratterizzata da una maggiore precarietà e sono ancora molto diffusi tra le donne il part-time volontario e il lavoro a termine. Le donne in Trentino occupano ancora pochi posti apicali e l'uguaglianza con gli uomini nella vita pubblica è lontana.

Nelle scuole sono in calo le donne dirigenti, sebbene vi sia una situazione migliore di altre regioni quanto alla presenza di servizi educativi nella prima infanzia. La speranza di vita risulta più alta nelle donne, anche se durante la pandemia è calata di un decennio. La pandemia ha comportato un peggioramento degli stili di vita per le donne, molte delle quali non hanno praticato attività fisica avendo poco tempo libero a disposizione.