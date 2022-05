Padre e figlia morti in moto a Nogaré, si indaga sul guasto ai freni: tre denunciati

TRENTO. Potrebbe essere stato un guasto meccanico la causa del tragico incidente in cui morirono Sandro Prada, 51 anni, e la figlia Elisa, 13 anni, avvenuto a Nogaré, il 20 agosto 2021, mentre viaggiavano a bordo di una moto acquistata pochi giorni prima. La moto era caduta nel dirupo a ridosso del tornante in discesa sulla provinciale 83.

Nella mattinata i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana hanno denunciato tre persone.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, all’epoca sequestrarono il motociclo, che, sottoposto a perizia, è poi risultato essere stato male assemblato: infatti, uno dei bulloni inseriti nella pinza anteriore dei freni era fuoriuscito dal rispettivo alloggiamento determinando il malfunzionamento del freno.

I tre indagati sono, per l’appunto, il titolare della concessionaria presso cui era stata acquistata la motocicletta e i due meccanici dipendenti.