Ottomila nuovi banchi per le scuole trentine

TRENTO. I vari istituti trentini hanno chiesto al Commissario nazionale per la riapertura delle scuole Domenico Arcuri 8 mila tra nuovi banchimonoposto e sedie a rotelle, di quelli che in queste settimane vengono costruiti a pieno ritmo dal pool di 11 aziende che hanno vinto la maxigara d'appalto per la costruzione di 2,5 milioni di banchi.

Come spiega il dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza Roberto Ceccato, le scuole trentine erano già messe molto bene e molte avevano già da sole pensato ad acquistare con i propri fondi banchi e sedie, molti con rotelle, ma la gara nazionale è stata l'occasione anche per permettere a chi non aveva arredi nuovi di sostituire quelli più vecchi.

Intanto l'assessore Mirko Bisesti spiega che le scuole saranno pronte anche sul piano degli organici: «Con oltre 45 milioni stanziati nell'assestamento assumeremo quasi 800 persone tra docenti e personale ausiliario».

