Ospedale di Bolzano: nato sano bimbo da mamma infetta da Coronavirus

Bolzano. Accanto alle notizie negative in questa fase di emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, vi sono anche quelle positive. Una giovane mamma ieri 14 marzo all’Ospedale di Bolzano, con un parto cesareo urgente e complicato, ha dato alla luce un bimbo sano, un maschietto. Benché si sia ammalata, la madre sta bene per le circostanze anche se dovrà restare ancora isolata per qualche tempo, e il bimbo, per ora non affetto da Covid-19, si trova nel reparto di neonatologia. È infatti venuto al mondo prematuramente nella 36a settimana di gestazione. L’esito parto è dovuto all’intervento sinergico di medici e levatrici che hanno operato in una situazione complessa. Il primario di ginecologia e ostetricia, Martin Steinkasserer spiega: “La situazione era difficile. La donna, una paziente a rischio già nota, era stata ricoverata d’urgenza con la febbre alta e sottoposta automaticamente a tampone, come tutte le gestanti con questa sintomatologia.”

Parto cesareo urgente e complesso

Dopo aver valutato la situazione l’èquipe medica aveva deciso di porre la donna in isolamento, pur senza conoscere l’esito del tampone. La paziente in pratica è stata ritenuta potenzialmente infetta, fatto poi che si è rivelato fondato. “Nel corso della notte le facoltà respiratorie della giovane si erano aggravate, tanto da decidere di praticarle il taglio cesareo urgente e complesso, che è stato eseguito con grandi precauzioni di sicurezza”, riassume il primario Steinkasserer che afferma: “È straordinaria la prestazione dell’intero team. Sono orgoglioso dell’ottima collaborazione. Ostetriche, medici dei reparti di medicina intensiva, pneumologia, delle malattie infettive e neonatologia, ma anche i collaboratori del Laboratorio di microbiologia e virologia, senza tentennare hanno operato egregio per la riuscita di questo parto cesareo critico e della successiva assistenza di mamma e bimbo, il tutto in piena notte, senza guardare all’orologio”.