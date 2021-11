Orsi, Fugatti stupito dalla sentenza del Consiglio di Stato: "Liberare M57? La sua pericolosità è indubbia”

TRENTO. "Con stupore prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato, che purtroppo non ha preso in considerazione la realtà dei fatti. La pericolosità del comportamento dell'orso M57 è indubbia e comprovata da Ispra, che lo scorso gennaio ha confermato la legittimità della decisione di disporne la captivazione. In qualità di presidente di un territorio autonomo come la Provincia di Trento, confermo l'impegno a tutelare la sicurezza dei cittadini. E certamente non intendo venir meno a quella che considero una nostra responsabilità". Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo la sentenza che invita l'amministrazione a valutare anche la possibilità di rilasciare in natura l'esemplare - rinchiuso nella struttura del Casteller, a sud di Trento - dopo averlo dotato di radiocollare.

La sentenza del Consiglio di Stato - prosegue la nota - è peraltro difficilmente compatibile con i contenuti del documento redatto lo scorso gennaio da Ispra, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e Muse, che si focalizza sulla gestione degli orsi problematici in Provincia di Trento. "Per quanto riguarda la cattura e l'inserimento in cattività degli individui particolarmente problematici - si legge -, si sottolinea che tale pratica, (...) comporta una considerevole abituazione all'uomo, la quale può esacerbare comportamenti a rischio ed esclude ogni possibilità di rilascio in natura, come anche evidenziato negli studi di Huber (2010) e Clark et al. (2002)".

M57 - ricorda la nota - in almeno 7 casi ha seguito insistentemente delle persone, in almeno 2 casi ha stazionato a lungo in centri abitati, in almeno 5 casi ha manifestato particolare confidenza permanendo nelle immediate vicinanze di persone e in almeno 14 casi si è alimentato su cassonetti contenenti rifiuto organico.

Il 22 agosto 2020, infine, quest'orso aveva aggredito un giovane carabiniere in servizio presso la Stazione di Andalo. L'episodio si era verificato lungo la passeggiata illuminata che costeggia il lago, nei pressi della zona sportiva del paese, verso le 22.30 di un sabato nel cuore della stagione turistica, a poche decine di metri in linea d'aria da un campeggio affollato da famiglie con bambini. Un luogo normalmente frequentato in estate da migliaia di persone.