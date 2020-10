Oggi i ballottaggi in 8 Comuni del Trentino: si vota dalle 7 alle 21

TRENTO. Oggi, domenica 4 ottobre 2020 si vota per le elezioni amministrative 2020 (ballottaggio) per rinnovare i sindaci e i consigli comunali in 8 comuni del Trentino. I seggi saranno aperti solo la domenica dalle ore 7 alle ore 21. Lo spoglio delle schede sarà effettuato la domenica al termine delle operazioni di voto.

Una giornata importante perché si decidono i nomi dei sindaci di tre fra i comuni più grandi del Trentino: Rovereto, Arco e Riva.

Otto le sfide in Trentino: ad Arco si fronteggiano Alessandro Betta e Giacomo Bernardi, ad Avio Marco Pilati e Ivano Fracchetti, a Caldonazzo Elisabetta Wolf e Riccardo Giacomelli, a Novella Donato Preti e Alessandro Rigatti, a Riva del Garda Adalberto Mosaner e Cristina Santi, a Rovereto Andrea Zambelli e Francesco Valduga, a Vallelaghi Lorenzo Miori e Federico Sommadossi, a Volano Emanuele Volani e Alessandra Maria Furlini.

Lo spoglio sarà seguito con una diretta web sul nostro sito.