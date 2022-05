Nuovo ospedale, l’Anac: progetto al 2° classificato

TRENTO. "Spetta alla Provincia ora decidere cosa vuol fare in merito al Nuovo ospedale, con importo a base di gara di 278 milioni". È quanto scrive l'Anac nel parere richiesto dalla Provincia di Trento sul Not. Lo riporta il Tgr Rai di Trento.

In base alla normativa - specifica l'Autorità nazionale anticorruzione - se la Provincia "decide di non approvare il progetto della Guerrato (come da relazione negativa del Responsabile unico del procedimento, l'ingegnere De Col), dovrà procedere all'aggiudicazione al secondo classificato se questi accetta le modifiche al progetto richieste dalla Provincia, o ai successivi, scorrendo la graduatoria".

L'Anac rileva inoltre come la Provincia di Trento abbia chiesto il parere dopo la conclusione della procedura di gara, rendendo inammissibile il precontenzioso.