Nuova tv digitale: il refarming delle frequenze domani anche a Trento e Rovereto

TRENTO. La riassegnazione delle frequenze televisive in Trentino coinvolgerà domani - martedì 22 febbraio 2022 - la Valle dell'Adige e la Vallagarina, con Brentonico e l'altopiano di Lavarone.

Complessivamente sono 26 i Comuni interessati, alcuni dei quali sono: Trento e Rovereto, Brentonico, Lavarone, Ala e Avio, Vallarsa e Ronzo Chienis.

Ricordiamo che oggi, 20 febbraio, il cambio di frequenze avviene in Valsugana, Vanoi, Primiero e Lavarone, per complessivamente 24 Comuni (Borgo, Caldonazzo, Castello Tesino, Lavarone, Levico, Pergine, Scurelle e Telve).

Dall'inizio del refarming su 166 Comuni Trentini, 59 sono i Comuni migrati e 45 sono quelli in via di transizione. La riorganizzazione delle frequenze della nuova TV digitale permetterà la ricezione dei canali in alta definizione e, in prospettiva, l'adozione definitiva del nuovo standard Dvb-T2. Il programma, deciso dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), coinvolgerà a cadenza giornaliera tutte le aree del Trentino e si concluderà il 23 febbraio.