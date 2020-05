Nono giorno senza morti per Covid-19 in Alto Adige

BOLZANO. Mentre in Trentino i decessi continuano ad aumentare tanto da essere arrivati a quota 456, in Alto Adige da nove giorni non si registrano decessi. L'aggiornamento della situazione legata al Coronavirus in Alto Adige continua infatti ad essere positivo: per il nono giorno consecutivo non si sono registrati decessi, che dunque rimangono fermi a quota 290. Sono cinque i nuovi tamponi positivi (tre dei quali riguardano persone residenti in Trentino), mentre anche per quanto riguarda le terapie intensive la situazione è positiva: non ci sono nuovi ricoverati e dunque i pazienti più critici restano cinque, tre all'ospedale San Maurizio di Bolzano e due ricoverati in ospedali austriaci.

Sono stati 725 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Alto Adige: il numero totale di tamponi effettuati ammonta a 54.428. Tre delle cinque persone risultate positive devono essere sottratte dal totale in quando rientrano nella competenza dell’Azienda sanitaria del Trentino (il test è stato effettuato in Alto Adige, risiedono in Trentino e quindi rientrano nella “competenza” della Provincia di Trento).

Persone ricoverate. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 53 pazienti affetti da Covid-19. Altre 36 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 3 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Persone decedute. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 173 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 290 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Persone in quarantena. 921 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 9.662 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 10.583 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Persone guarite. Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 235 operatori dell'Azienda sanitaria, 214 di questi sono guariti. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta (tutti guariti). Sono 1.977 le persone guarite dal Covid-19 (+27 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 721 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.698 (+28 rispetto al giorno precedente).

I numeri in breve.

Tamponi effettuati ieri (16 maggio): 725

nuovi tamponi positivi: 5

numero complessivo dei tamponi effettuati: 54.428

numero delle persone sottoposte al test: 24.677 (+361)

numero delle persone positive al Coronavirus: 2.580

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 53

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria: 2

casi sospetti: 36

decessi negli ospedali dell'Azienda sanitaria: 173 (+0)

decessi nelle case di riposo: 117 (+0)

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 290 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 921

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 9.662

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 10.583

persone guarite: 1.977 (+ 27 rispetto al giorno prima). A queste si aggiungono 722 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 2.698 (+ 36)

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 235 (214 guariti +0)

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 14 (14 guariti)