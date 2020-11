Violazione delle norme anti-Covid, in 13 multati dai carabinieri di Cles

TRENTO. I carabinieri della Compagnia di Cles hanno multato 13 persone per violazioni alla normativa anti Covid nel corso di controlli effettuati negli ultimi quattro giorni al Passo del Tonale e nei comuni della Val di Sole, posti al confine con la provincia di Brescia, e lungo le strade e i centri abitati dell'alta Val di Non, in prossimità di quella di Bolzano. Oltre 450 le persone controllate.

In particolare: tre giovani di Cles sono stati fermati mentre si intrattenevano, creando un piccolo assembramento, nei pressi di una fermata di autobus senza indossare la mascherina; quattro ragazzi di Vermiglio sono stati controllati in piena notte in paese, mentre - senza comprovato motivo- chiacchieravano, violando il divieto di spostamento notturno; stessa situazione a Peio per cinque operai di una ditta del luogo.

Infine, a Ruffré-Mendola, i carabinieri hanno fermato un automobilista della provincia di Bolzano che stava raggiungendo la sua seconda casa, in alta val di Non, violando il divieto di spostamento dall'Alto Adige "zona rossa".

Tutti sono stati multati per un importo tra i 400 e i 533 euro.