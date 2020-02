Terzolas piange Samuel Silvestri, portato via dalla malattia a 19 anni

TERZOLAS. Dopo un anno di dura battaglia contro una grave malattia, è morto in un letto d'ospedale a soli 19 anni d’età. C'è grande commozione e tristezza in val di Sole per la scomparsa di Samuel Silvestri.

La comunità si è stretta attorno a mamma Sara, a papà Marco, al fratello Gabriel e alle nonne Fiorella e Marta: una famiglia molto conosciuta e apprezzata nel paese, così come molto apprezzato era anche Samuel, un ragazzo sportivo e intraprendente che ha vissuto a testa alta anche gli ultimi 12 mesi di lotta contro il male.

"In questo momento sul paese è calato un grande silenzio – spiegato il sindaco Enrico Manini - è difficile commentare quanto successo, perché siamo di fronte a un qualcosa di ingiusto. Samuel era un bravo ragazzo: forte, sano, sportivo e dai sani principi".

Un ultimo saluto è arrivato anche dalla Solandra Calcio, squadra in cui Samuel militava ormai da anni. «È un’ingiustizia senza un senso», commenta l’allenatore.

I funerali domani (mercoledì 5 febbraio) alle 14.30 nella chiesa del paese.