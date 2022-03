Skywalk sulla diga, così Santa Giustina diventerà un’attrazione

TRENTO. Fare della diga di Santa Giustina un’attrazione turistica anche grazie a una skywalk che consentirà di vedere la diga dall’alto.

Il commissario della Comunità della Val di Non Silvano Dominici, il presidente di Dolomiti Edison Energy Roberto Barbieri, il presidente dell'Apt Val di Non Lorenzo Paoli, il presidente del Consorzio Bim dell'Adige Michele Bontempelli e il sindaco del Comune di Ville d'Anaunia Samuel Valentini hanno sottoscritto l'Accordo di programma per la "Valorizzazione della Diga di S. Giustina".

L'accordo prevede la realizzazione di una spettacolare passerella girevole sul coronamento della diga denominata "Skywalk", oltre alla demolizione degli edifici esistenti di proprietà della Comunità della Val di Non, la sistemazione della relativa area attraverso la realizzazione di un parcheggio, dei servizi igienici, di un collegamento ciclopedonale e della rete fognaria a servizio delle strutture pubbliche e private presenti nell'area. Sarà anche creato un sottopasso (o sovrappasso) di collegamento tra le due aree di intervento.

Un secondo lotto di interventi consiste nella demolizione di un edificio esistente di proprietà della Società Dolomiti Edison Energy: saranno realizzati un edificio polifunzionale a fini turistici e un parcheggio e il tratto ciclabile che porta al collegamento tra le sponde est ed ovest del torrente Noce.