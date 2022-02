Scoppia la bombola del gas, ferita un’anziana a Peio

TRENTO. Paura questa mattina (16 febbraio) a Cogolo di Peio dove in un’abitazione è scoppiata una bombola del gas.

L’allarme al 112 alle 6.30. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Soccorsa una donna di 84 anni che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per le ustioni riportate: le sue condizioni non sembrano gravi.