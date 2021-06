Santuario di San Romedio, al via il percorso per la candidatura a Patrimonio Unesco

TRENTO. Al via il percorso della candidatura del santuario di San Romedio, in val di Non, a Patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco. Ieri la candidatura è stata ufficializzata nel corso di un incontro fra il vice presidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, e i sindaci dei Comuni interessati: Giuliana Cova di Predaia, Martin Slaifer Ziller di Sanzeno e Luca Fattor di Romeno. Con loro, il soprintendente per i beni culturali, Franco Marzatico, il presidente dell'Apt val di Non, Lorenzo Paoli, il commissario della Comunità di valle Silvano Dominici, e il priore del santuario, padre Giorgio Silvestri.

Foto @psuede

Foto @andreastamanini

Foto @brigrc

Foto @dorpell

Foto @cantinaelzeremia.valdinon

Foto @skhizzofrenico

Foto @ancamici

Foto @adriano_gheller

Foto @_.alexandersupertramp._

Foto @19elsa72

Foto @_simone.parisi

Foto @andreaciresa

Foto @annalis74

Foto @chiarart92

Foto @claudiatolotti_

Foto @cristellina25

Foto @fede_chini

Foto @enricovalcanover

Foto @joyelejoy

Foto @mauro_mgg

Foto @ile.marzi

Foto @lucamurarolli

Foto @meste80

Foto @micheledeca

Foto @moshimoshi.sam

Foto @michael_sorio

Foto @n_franceschini

Foto @niclet7

Foto @olregina28

Foto @onafets_odlanob

Foto @sofzane

Foto @sonia_bonvy

Foto di @lucamurarolli San Romedio, un santuario magico (che potrebbe diventare Patrimonio Unesco) Il santuario di San Romedio, in val di Non, Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco: un sogno che potrebbe diventare realtà grazie all'apertura dell'iter della candidatura. Ecco le foto più belle degli utenti di Instagram

Nel corso dell'incontro Tonina ha illustrato la complessa procedura che potrebbe portare, entro il 2023, all'esame della candidatura da parte del Comitato del Patrimonio mondiale Unesco. La proposta era partita lo scorso anno in Consiglio provinciale, con una mozione della consigliera Paola Demagri, approvata all'unanimità, anche se in passato il tema era già stato proposto all'attenzione delle istituzioni trentine.

Per il santuario di San Romedio, i criteri per l'inclusione nel novero dei beni Patrimonio Unesco - sottolinea la Provincia - potrebbero focalizzarsi sull'eccezionalità del "paesaggio culturale", considerato come l'insieme dei valori religioso-spirituali e paesaggistico-storici del sito.