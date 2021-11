«Il treno passa, ma il passaggio a livello resta chiuso anche 10 minuti. Ma perché?»

VAL DI SOLE. La domanda è presto servita: è possibile che a fine 2021 i tempi di attesa ai passaggi a livello delle strade del Trentino siano ancora quelli di decenni fa?

O meglio: è possibile che con le attuali tecnologie che fanno capire istante per istante dove si trova un convoglio ferroviario si debbano ancora aspettare dei minuti, a volte parecchi, dopo che un treno è transitato e prima che le sbarre vengano rialzate?

Se lo domanda Nicola che ha contattato “Dillo al Trentino” con un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.

Ecco la segnalazione di Nicola: «Buonasera! Leggendo l’articolo che avete scritto sui tempi di attesa fuori dai treni prima che aprano le porte, mi viene proprio da fare un’altra domanda: perché molti passaggi a livello (in particolare in val di Sole, più in particolare ancora Monclassico, Terzolas, Cavizzana e Commezzadura) le barriere dei passaggi a livello durano anche 10 minuti?

LA NOSTRA MAPPA INTERATTIVA

Ormai saranno 4-5 anni che dopo i lavori effettuati le barriere restano abbassate anche dopo il passaggio del treno, anche se il treno si ferma in stazione (sempre in direzione opposta al passaggio a livello); almeno a Terzolas appena dopo che il treno passa le barriere si alzano praticamente subito ma dalle altre parti no, anche se, nel caso di Terzolas, le barriere si abbassano con larghissimo anticipo...», prosegue la segnalazione.

«Ho fatto l’esempio della val di Sole perché è la zona che frequento più spesso... devo dire che è una situazione molto snervante, perché comunque sono passaggi a livello (Terzolas e Monclassico) frequentati molto anche da camion essendo zone industriali», conclude Nicola.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.