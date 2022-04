Il Napoli torna in ritiro a Dimaro

TRENTO. Il Napoli tornerà in ritiro a Dimaro-Folgarida, in Trentino, dall'8 al 19 luglio. Lo ha annunciato ufficialmente il club azzurro che conferma per l'undicesimo anno consecutivo il ritiro in Val di Sole.

"Il Napoli - si legge nella nota - comincerà la stagione agonistica 22/23 in Val di Sole nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri, che arriveranno nel pomeriggio dell'8 luglio, sosterranno il primo allenamento sabato mattina 9 e resteranno in ritiro fino al 19 luglio".

Gli azzurri negli ultimi due anni hanno avuto anche una seconda fase di ritiro in Abruzzo.