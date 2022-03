Fiamme in un albergo di Romallo

TRENTO. Fiamme in un hotel di Romallo in val di Non, l’albergo Bertolini in via XXV Aprile.

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 marzo. Sul posto nove corpi dei vigili del fuoco della valle.

L’albergo in questo momento era chiuso, mentre è aperto il ristorante al piano terra. Quando è scoppiato il rogo però non c’erano persone all'interno e fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e le forze dell’ordine.