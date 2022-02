Niente sfilata per il Covid, a Laives il carnevale si fa in vetrina

LAIVES. Da questa settimana a Laives e frazioni, in Alto Adige, saranno esposte nelle vetrine dei negozi delle figure in cartapesta e dei cartelloni "per rammentare ai concittadini che siamo nel periodo di carnevale". Lo comunica in una nota il gruppo carnevalesco Pineta, Cesare Zenorini.

"Abbiamo iniziato con alcune esposizioni che aumenteranno nei prossimi giorni. Nell'impossibilità di realizzare la storica sfilata cerchiamo con diverse iniziative di portare una ventata di colore e curiosità in attesa di poter finalmente allestire il Carnevale di Laives in modo adeguato alle aspettative dei nostri concittadini", si legge ancora nella nota.

“Purtroppo anche il prossimo Carnevale di Laives-Leiferer Fasching 2022 non si potrà effettuare con le consuete modalità”, si legge sul sito della manifestazione. “Ma il gruppo carnevalesco Pineta ha organizzato degli eventi per mantenere, nei limiti concessi dalla pandemia, la tradizione”.



“Con la collaborazione delle scuole dell’infanzia-Kindergarten di Laives, Pineta e San Giacomo abbiamo organizzato la realizzazione di mascherine carnevalesche fatte dai bimbi delle varie strutture. Le mascherine saranno esposte nelle varie sedi e verrà effettuato un servizio fotografico. Se sarà possibile le esporremo poi nell’atrio del comune di Laives.



Altra iniziativa è il coinvolgimento degli studenti delle scuole medie Fabio Filzi di Laives. La redazione del giornalino scolastico Cosmo Filzi “Bla Bla Bla” ha immediatamente accolto la nostra proposta di un servizio riguardante il Carnevale di Laives.

Il fine è quello di raccontare e condividere le sensazioni, i ricordi, le impressioni provate dagli studenti nelle passate edizioni; considerazioni, commenti ed eventuali critiche”.



Nel mese di febbraio inoltre esporremo in diverse vetrine dei negozi delle figure in cartapesta.