Nidi e materne, in Trentino per la riapertura una finestra tra l'8 e il 18 giugno

TRENTO. Una finestra temporale per la riapertura di nidi e materne. La giunta provinciale ha deciso che la riapertura sarà tra l'8 e il 18 giugno. Con ogni probabilità proprio il 15 giugno.

Introdotti anche cinque criteri per scegliere chi verrà ammesso nel caso in cui la richiesta fosse superiore ai posti a disposizione.

Il primo prevede che vengano ammessi in via prioritaria i bambini con bisogni educativi speciali, che sono quelli che hanno sofferto di più. Preferenza anche per i figli di genitori che lavorano entrambi. Tra i criteri di preferenza c'è anche quello che prevede l'ammissione dei bambini di famiglie monoparentali, dal momento che un solo genitore che lavora non può restare a casa con i figli. Poi viene data la preferenza ai figli di genitori che lavorano nel settore sanitario.