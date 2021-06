Nello scontro fra auto e autobus ad avere la peggio è un motociclista: grave in ospedale

BOLZANO. Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio, lunedì 7 giugno, sulla superstrada Bolzano-Merano nei pressi dello svincolo per Appiano.

Nell'incidente sono stati coinvolti un autobus, un'automobile ed una moto. Il bilancio è di un ferito grave e sei feriti lievi. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la macchina e l'autobus si sono scontrati e nell'incidente hanno coinvolto anche una moto: il centauro è rimasto gravemente ferito. Ferite lievi invece per il guidatore dell'auto mentre sono rimasti illesi quasi tutti i passeggeri a bordo del bus, che hanno potuto proseguire il viaggio a bordo di un altro mezzo. Solo in tre sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

Lo scontro ha causato lunghe code sulla strada verso Appiano e l'Oltradige. In entrambe le direzioni si sono verificate delle lunghe code per via dei soccorsi ai feriti e al lavoro delle forze dell’ordine per liberare la strada dai mezzi coinvolti.

ni si sono verificate delle lunghe code per via dei soccorsi ai feriti e al lavoro delle forze dell’ordine per liberare la strada dai mezzi coinvolti.