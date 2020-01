Nel furgone volatili ammassati in scatoloni, fermato a Trento

TRENTO. Deve rispondere di maltrattamento di animali un uomo fermato e denunciato a Trento dagli agenti del Nucleo civico della Polizia locale.

Nel suo furgone sono stati trovati alcuni scatoloni di cartone al cui interno erano ammassati una cinquantina di volatili di varie specie (galline, faraone, colombe e quaglie), alcuni già morti per le pessime condizioni in cui venivano trasportati.

L'uomo, sudamericano di 34 anni, si è difeso affermando che si trattava di animali acquistati ad una fiera del bestiame in provincia di Brescia per uso e consumo personale. Peraltro non è stato in grado di esibire alcun documento fiscale a conferma delle proprie affermazioni. I volatili sono stati portati negli uffici veterinari di Trento. Ulteriori accertamenti verranno effettuati all'Istituto zooprofilattico di Padova. Quelli vivi, seppur in pessime condizioni, sono stati posti sotto sequestro penale preventivo ed affidati ad un'associazione animalista.