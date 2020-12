Natale in lockdown: in Trentino controllate tremila persone

TRENTO. Sono oltre 3.000 le persone controllate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trento nella settimana di Natale. Lo sforzo dell’Arma – come ogni anno – è finalizzato a garantire la sicurezza sulle strade e nelle case dei cittadini, che soprattutto in questi giorni sono stati occupati per l’acquisto di beni, anche di valore.

Diversi gli episodi che hanno visto impegnati i militari. A Cles un 36enne marocchino è stato arrestato per rapina, dopo avere aggredito violentemente un connazionale nella centrale via Pilati, dove lo ha percosso, spinto a terra e gli ha strappato il cellulare per poi fuggire e fare perdere le proprie tracce. Dopo i primi accertamenti, purtroppo l’episodio si è inquadrato in un più ampio contesto, che vede l’aggredito, vittima di una vendetta per gelosia. L’uomo, infatti ,al momento dell’aggressione era con la ex compagna del rapinatore, che all’alba dello stesso giorno aveva già molestato entrambi. Il reo aveva avvicinato la coppia bruscamente, minacciandola nel vicino abitato di Denno, ma non pago di ciò, si è ripresentato a Cles per colpire, perpetrando una vera e propria rapina ai loro danni. Dalle immagini delle video sorveglianze e dalle testimonianze raccolte nell’immediato, i militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia sono risaliti alle abitudini di vita e ai luoghi frequentati dal fuggitivo e lo hanno rintracciato a Mezzolombardo, dove è stato tratto in arresto. Quindi, raccolte le prove, con la direzione della Procura della Repubblica di Trento, l’operaio 36enne di Sporminore, è stato tradotto presso il carcere del capoluogo.

A Rovereto un 16enne è stato denunciato in stato di libertà, per possesso di gr.40 marijuana e 20 di hashish. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi dello stupefacente in via delle Zigherane, che recuperato è stato sequestrato, insieme a 40 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

A Malé un romeno di 33 anni è stato denunciato per i reiterati episodi di maltrattamenti e violenze domestiche, posti in essere ai danni della consorte dallo scorso agosto, al culmine dell’ennesimo litigio e sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Analogo epilogo per un 44enne di Rabbi, resosi responsabile di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della convivente.

A Romeno, un 30enne romeno, residente a Borgo d’Anaunia, è stato denunciato in stato di libertà, dopo essere stato sorpreso alla guida della propria auto, sotto l’effetto di sostanze alcoliche (3 volte oltre i1 limite) e stupefacenti.

A Fai della Paganella, un albanese di 37 anni, irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine di espulsione, emesso il 5 mag. u.s. dalla Questura di Parma.

A Primiero San Martino di Castrozza invece, un 26enne della provincia di Teramo e un 30enne della provincia di Messina, sono stati denunciati in stato di libertà per una truffa ai danni di un 62enne del posto, ingannato a versare 2.000 euro su carte ricaricabili a loro riconducibili.

Quest’anno, come per tutti, si aggiunge l’impegno di assicurare il rispetto delle misure volte a prevenire la diffusione del Sars-Cov2, che vede impegnati i Carabinieri, come nel primo lockdown a scongiurare i temuti incrementi di contagio. Infatti, dalle prime ore di oggi sono in atto servizi di prevenzione sul territorio, volti a sensibilizzare la popolazione e prestare aiuto a chi versa in difficoltà, anche con riferimento agli episodi di violenza domestica.

Per questo i Carabinieri nell’augurare un Buon Natale a tutti i Trentini, rinnovano la propria vicinanza alla popolazione e invitato a chiamare, in caso di bisogno o per ogni altra segnalazione, al numero unico di emergenza 112. Trento, 24 dicembre 2020