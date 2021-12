Merano, salta posto di blocco e fugge con il furgone: decurtati 69 punti dalla patente e multa di 1200 euro

BOLZANO. Un giovane della Val Venosta, neopatentato, fermato da una pattuglia della polizia municipale di Merano mentre era alla guida di un furgone ha collezionato contravvenzioni per un totale di 69 punti sottratti dalla patente, oltre ad una multa di 1.200 euro.

I vigili, durante un controllo notturno a Maia Bassa, avevano intimato l'alt al furgone che stava transitando. Il giovane, anziché rallentare e fermarsi, ha saltato il posto di blocco accelerando e tentando di dileguarsi a tutta velocità in direzione di Marlengo e poi lungo la superstrada per Bolzano. Gli agenti lo hanno inseguito fino allo svincolo di Merano sud e di nuovo fuori dalla MeBo, riuscendo a bloccarlo solo a Maia Alta.

Il giovane, neopatentato, non è risultato alterato dall'alcool e non ha nemmeno saputo spiegare le ragioni del suo comportamento. Deve rispondere di una serie di infrazioni al codice della strada quantificabili in una sanzione complessiva di 1.200 euro. Inoltre gli sono stati decurtati dal documento di guida - che gli è stato ritirato - 69 punti. Per il furgone è stato disposto il fermo amministrativo di 30 giorni.