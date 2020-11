Merano: fallite le trattive per la nuova Giunta, arriva il commissario

MERANO. Sono fallite le trattative per la formazione della giunta nel comune di Merano, dove ora si attende il commissariamento. Nemmeno la seconda seduta del consiglio comunale, svoltasi ieri sera, ha portato ad un accordo fra le parti per la formazione di un nuovo esecutivo. Per la gestione provvisoria del comune di Merano verrà ora nominato un/a commissario/a. Le nuove elezioni si terranno il prossimo anno.

Dopo che ieri sera la dichiarazione programmatica del sindaco Paul Rösch e la sua proposta per la formazione di un governo a tempo sono state respinte dal consiglio comunale, il primo cittadino ha sottoposto all'esame e all'approvazione del civico consesso una seconda proposta per dare vita a una nuova giunta comunale. Il sindaco ha chiesto di mettere ai voti la seguente formazione di governo: Paul Rösch, Andrea Rossi e Madeleine Rohrer (Verdi.Grüne.VÙrc - Die Liste.La Lista Paul Rösch), Dario Dal Medico (La Civica per Merano), Nerio Zaccaria (Alleanza per Merano), Stefan Frötscher (Svp) e l'avvocata Elena Scala, chiamata dall'esterno. Un team che però, a metà legislatura, avrebbe dovuto subire un rimpasto, con Rohrer pronta a lasciare il posto e le sue competenze - ambiente, urbanistica e mobilità, già affidatele nella passata legislatura - a un/a rappresentante della Svp. Anche questa seconda proposta è stata bocciata dal Consiglio comunale con 24 voti contrari e 12 a favore, informa il comune di Merano.