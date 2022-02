Medici ospedalieri, in Trentino sono “stanchi” e “sfiduciati”: tre su 4 vogliono lasciare

TRENTO. Stanchi, sfiduciati, "aggrediti" dalla burocrazia e in cerca di una via di fuga, all'estero o nella sanità privata. È questo il quadro nero che emerge dallo studio effettuato dal sindacato Cimo-Fesmed tra i medici ospedalieri trentini.

I risultati - estrapolati da un'indagine a livello nazionale - sono stati illustrati questa mattina, 16 febbraio, dalla presidente di Cimo-Fesmed Trentino, Sonia Brugnara, nelle sede di Confcommercio a Trento, presenti Giovanni Bort, presidente di Confcommercio Trentino, e in collegamento video Guido Quici, presidente nazionale di Cimo e Giovanni Leoni, vice presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri.

Secondo lo studio, svolto su un campione di 4.258 medici ospedalieri (sono 153 i medici quelli che hanno risposto in Trentino Alto Adige), il 69% degli intervistati non rinnega la scelta della professione medica, ma solo il 26,6% tornerebbe a lavorare negli ospedali pubblici. Il 29,5% vorrebbe anticipare la pensione, il 18,6% sceglierebbe l'estero e il 17,5% vorrebbe lavorare nelle strutture private.

Sull'esito pesa il gap tra aspettative iniziali e successive che crollano sia in termini di carriera che retributiva. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, solo il 9,1% dichiara di veder rispettato il tetto contrattuale delle 38 ore minime settimanali, mentre il 63% arriva a 48 (il massimo consentito dalla legge) e il 27,9% supera anche le 48 ore. Il che si traduce in un cumulo di ferie diffuso: solo il 22,7% non ha residuo a fine anno, mentre il 5,2% supera addirittura i cento giorni da smaltire. Secondo lo studio - ha sottolineato Brugnara - questo surplus di ore lavorate corrisponde ad un centinaio di medici che mancano negli ospedali trentini.

A pesare sulla sfiducia del medico ospedaliero c'è soprattutto la burocrazia, ritenuta eccessiva dal 70,8% degli intervistati, mentre la parte relativa all'ascolta del paziente soddisfa solo il 35,7%. Il dato crolla sulla formazione, ritenuta adeguata dal 4,5%. I dati rispecchiano quelli nazionali.

Guido Quici, presidente nazionale di Cimo, ha spiegato che sulle aspettative di carriera crollate pesa la chiusura dal 2009 al 2019 di 11.500 strutture semplici e complesse in Italia. Nello stesso arco temporale, il numero di medici negli ospedali italiani è diminuito di 5.500 unità.

All’inizio della professione, le aspettative e la percezione erano all’80% sulla professione, al 36% sulla carriera ed al 30% sulla retribuzione; ora le percentuali sono scese tutte sono il 20 se non addirittura il 10%.

Il merito alla pandemia, il 59% degli intervistati reputa “alto” il livello di stress psicofisico; il 55,2% reputa “alto” il rischio professionale corso negli ultimi 2 anni, il 50,7% ritiene di aver messo a repentaglio la sicurezza della propria famiglia. Per quanto concerne il supporto ricevuto nell’affrontare questi difficili due anni, il 65% lo ha ricevuto dai colleghi, il 23% da familiari ed amici ed il 6% dalla società e dalle istituzioni. C.L.