Mascherine, Fugatti faccia retromarcia

L'ordinanza del Presidente Fugatti del 2 maggio è talmente carente sotto il profilo normativo che, per dirla con Sabino Cassese, vien da chiedersi se gli estensori abbiano alle spalle studi giuridici. Parliamo dell'obbligo di uso di mascherine all'aperto.

Un obbligo illegittimo, intollerabile e dannoso per la salute. Quanto alla legittimità del provvedimento va osservato come l'ordinanza, tra i "visto" e i "considerato", riporti in prima istanza l'art. 32 della Costituzione e l'art. 3 del D.L. 19/20 . È paradossale osservare come le due norme citate, di fatto, dispongano in senso diametralmente opposto all'obbligo di mascherina imposto nella parte dispositiva. L'art. 32 Cost. pone al centro l'individuo, non la collettività, basti pensare alla scarcerazione dei detenuti malati o alla norma sullo stato di necessità (art. 54 c.p.) per il quale non è punibile chi ha commesso un reato "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona".

