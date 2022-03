“Marcia dei bruchi”: in Trentino gli studenti marciano per diritti umani e ambiente

TRENTO. Presentata questa mattina nel salone di rappresentanza di palazzo Geremia a Trento l’edizione 2022 della “Marcia dei bruchi”, un’iniziativa regionale, nata da un’idea di alcuni studenti di 2 licei di Bressanone che avevano espresso la volontà di organizzare un evento per coinvolgere e sensibilizzare tutta la loro città, le scuole e le istituzioni sul tema dei costi umani ed ambientali della tecnologia. Con l’adesione di alcune scuole del Trentino, l’idea si è trasformata da bruco a farfalla, spiccando poi il volo. E’ diventata questa una marcia con ben 15 comitati locali organizzativi: una bella metamorfosi.

L’iniziativa coinvolgerà tantissime scuole di ogni grado di istruzione e migliaia di studenti di giovani in generale in tutto il Trentino-Alto Adige e si divide in due momenti: la camminata con la società civile e poi la camminata con le scuole. Alla presentazione l’attivista per i Diritti Umani e promotore della marcia stessa John Mpaliza, Massimiliano Pilati, presidente del Forum Trentino per la pace e Mario Cossali, presidente dell’Anpi provinciale.

“Chiamiamola Marcia dei bruchi. Cammineremo lentamente e, come i bruchi, ci trasformeremo in bellissime farfalle e così possiamo trasformare anche il mondo”, esclamò Giacomo, il bambino di 9 anni della Valcamonica che ha dato il nome a questa iniziativa.

Essendo una marcia per i giovani, in particolare studenti, si sta lavorando perché proprio loro ne siano i veri protagonisti. Tanti di loro sono impegnanti in alcuni dei comitati locali ma anche nel Comitato organizzatore centrale, cercando di far valere la loro voce e contribuire al meglio alla riuscita di questa iniziativa.

Partecipano quindi tantissimi giovani: studenti con le loro scuole (elementari, medie e superiori), la Consulta degli Studenti di Trento e quello di Bolzano, oratori, scout, centri giovani, etc. In particolare, gli studenti, con l’aiuto dei loro docenti, si stanno confrontando sul tema, gli argomenti ed il messaggio veicolati dalla marcia.Tale confronto dovrebbe portare a proposte, suggerimenti e richieste da sottoporre alle amministrazioni locali.

Partenza ufficiale della marcia: venerdì 4 marzo, da Borgo Valsugana. Trasferta in Valle dei Mocheni a ricordo di Agitu Ideo Gudeta: domenica 6 marzo.

Rovereto: arrivo il 12 marzo con camminata da Besenello al Brione che finisce con un incontro pubblico. Ci sarà poi la camminata con le scuole mercoledì 16 marzo.

Trento: arrivo sabato 19 marzo con camminata da Mattarello (ore 14) a piazza Duomo (ore 16.30), concerto di Milo Brugnara, evento pubblico. Finalmente, nella mattinata di martedì 22 marzo: la camminata con tutte le scuole di Trento da piazza Duomo (ore 9) al Parco delle Albere.

Merano: arrivo sabato 2 aprile e camminata con le scuole lunedì 4 aprile

Bolzano: arrivo mercoledì 6 aprile e camminata con le scuole giovedì 7 aprile

Bressanone: arrivo sabato 9 aprile; martedì 12 aprile camminata con le scuole e conclusione della marcia.

In alcune città dove gli studenti hanno seguito un percorso di approfondimento sulle materie prime ed i costi umani e ambientali della nostra tecnologia (Borgo, Rovereto, Trento, Merano e Bressanone), è’ previsto l’allestimento della mostra fotografica “Le vittime della nostra ricchezza”, del fotoreporter Stefano Stranges, che documenta le drammatiche condizioni di tanti disperati -spesso e volentieri bambini- nelle pericolosissime miniere di coltan all’est della Repubblica Democratica del Congo. C.L.