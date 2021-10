Mappa Ecdc: il Trentino passa al verde

TRENTO. La Provincia di Trento, l’Umbria e la Puglia si aggiungono alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da Covid in Italia e in Europa.

In giallo l’Alto Adige e la Calabria migliora e torna in giallo dal rosso scuro della scorsa settimana, mentre la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso.

In Europa le aree che attualmente risultano ad alta incidenza di contagi rispetto alla popolazione, in rosso scuro sulla mappa, sono le Repubbliche Baltiche, la Slovenia e le Regioni occidentali della Romania.