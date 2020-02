Maltratta e molesta la sorella, nei guai un 55enne trentino

TRENTO. La Squadra mobile di Trento ha dato esecuzione ad un allontanamento dalla casa familiare a carico di un trentino 55enne che ha ripetutamente maltrattato e molestato la sorella, provocandole un forte stato di ansia ed agitazione, determinando la consumazione del reato di stalking.

In particolare, la donna è stata costretta a cambiare le sue abitudini, rinunciando a recarsi da sola presso la casa paterna nonché ad uscire in orario notturno per timore che il fratello le impedisse, come già accaduto, di rientrare nella sua abitazione. I due vivono in appartamenti diversi ma nella medesima palazzina.

L'uomo, in passato, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe impedito alla sorella di rientrare a casa chiudendole dall'interno il portone di ingresso del palazzo. In più di un'occasione, hanno verificato gli inquirenti, l'uomo ha molestato la donna, ingiuriandola con epiteti offensivi nonché minacciandola di aggredirla fisicamente. Circostanza poi avvenuta: il 5enne si è scagliato contro la donna provocandole diverse ecchimosi sul braccio e sulla schiena.