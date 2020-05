Lutto nel mondo del calcio, scomparso l'ex giocatore Simone Pasinato

TRENTO. Lutto nel mondo dell'Hellas Verona. E' scomparso a 48 anni Simone Pasinato, veronese, ricordato anche in provincia per avere militato nel Calcio Trento. Vestì la maglia gialloblù nella stagione 1991-1992, quando il Trento era in C2 sotto la guida dell'allenatore Alberto Cavasin, presidente Giorgio Grigolli. In quella formazione militava anche un certo Francesco Toldo e nella rosa c'erano il bomber Belletti, Migliorini e Pallanch. Pasinato rivestiva il ruolo di difensore.

Nel 1990-1991 aveva giocato in serie B nel Verona del giovane Toldo, di Martina, di Guerra e Lamacchi, Ezio Rossi, Fanna, Magrin, Icardi, l’ex Trento Migliorini, Gritti e Pellegrini.

Era presidente del Pasinato Group, un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici e industriali.

La notizia è stata data sulla pagina Facebook Hellas Live. Con queste parole: "Tragica notizia in casa gialloblù. Simone Pasinato, 48 anni il prossimo novembre, ex giovanili Hellas Verona e protagonista con l’ASD ex calciatori, ieri ci ha prematuramente lasciati. Condoglianze alla famiglia da parte di Hellas Live. RIP Pasi. Per sempre voleremo in alto".